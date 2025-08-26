В России могут создать полки с отечественными непродовольственными товарами
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минпромторг предложил с 1 марта 2026 года в торговых залах обязательно размещать полки с российскими непродовольственными товарами, говорится в законопроекте ведомства.
"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность посредством организации торговой сети, исходя из определенного ими ассортимента товаров, предлагаемых к розничной продаже, обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов товаров соответствующей группы на таком оборудовании. <...> Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года", — говорится в документе.
Высота размещения непродовольственных национальных товаров на полке должна составлять от 80 до 160 сантиметров от пола.
В июне замглавы Минпромторга Роман Чекушов рассказал детали законопроекта:
- минимум и максимум объема товаров в законе о "российской полке" устанавливать не будут;
- квоту определит правительство в зависимости от объема производства конкретного товара;
- объем российской продукции будет зависеть от мощностей производителей в определенном сегменте.
Он подчеркивал, что отечественные бренды должны стать привычными для россиян и восприниматься как товары высокого качества.
В декабре 2024 года глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о подготовке и обсуждении с профильными ведомствами обновленного законопроекта о "российской полке" товаров в торговых сетях. Предлагаемый механизм даст маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с зарубежными брендами.