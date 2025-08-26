Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили об ухудшении погоды во вторник - РИА Новости, 26.08.2025
06:55 26.08.2025
Москвичей предупредили об ухудшении погоды во вторник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды во вторник
Настоящая осень по всем параметрам ожидается в столице во вторник, москвичей ждет ливень, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов, что... РИА Новости, 26.08.2025
баренцево море
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
россия
общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Настоящая осень по всем параметрам ожидается в столице во вторник, москвичей ждет ливень, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме второй половины сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Погода, по всем параметрам атмосферы, будет напоминать настоящую осень. Виной тому станет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря продолжат поступать новые порции полярной свежести и кучево-дождевых облаков. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Кратковременный ливень – ожидается до 4-6 литров дождевой воды на метр площади. Температура воздуха в столице плюс 12 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что соответствует климатической норме второй половины сентября", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо расти и составят 743 миллиметра ртутного столба.
баренцево море
москва
московская область (подмосковье)
россия
1920
1920
true
баренцево море, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, россия, общество
Баренцево море, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Россия, Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погоды во вторник

Синоптик Тишковец: во вторник в Москве ожидается порывистый ветер

© РИА Новости / Наталья ГребенюкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Настоящая осень по всем параметрам ожидается в столице во вторник, москвичей ждет ливень, порывистый ветер, температура воздуха до плюс 15 градусов, что соответствует климатической норме второй половины сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вторник станет самым холодным днем на этой неделе. Погода, по всем параметрам атмосферы, будет напоминать настоящую осень. Виной тому станет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря продолжат поступать новые порции полярной свежести и кучево-дождевых облаков. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Кратковременный ливень – ожидается до 4-6 литров дождевой воды на метр площади. Температура воздуха в столице плюс 12 - плюс 15, в Подмосковье плюс 11 - плюс 16, что соответствует климатической норме второй половины сентября", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо расти и составят 743 миллиметра ртутного столба.
Баренцево мореМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецРоссияОбщество
 
 
