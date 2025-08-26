Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
04:27 26.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода - РИА Новости, 26.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье – до 28, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T04:27:00+03:00
2025-08-26T04:27:00+03:00
общество
москва
россия
северный ледовитый океан
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9bd15af147642dd16fedcf501ee65d7.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье – до 28, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение первой половины этой недели воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона, и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного ледовитого океана... они как бы с юга, но холодные, поэтому температура ниже нормы примерно на 3 градуса будет в понедельник, вторник и среду, в четверг – примерно на 2 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, до четверга максимальная температура в Москве не поднимется выше 18-19 градусов, а ночи будут прохладными – от 5 до 10 градусов. "В пятницу меняется циркуляция, и ветер будет южный, действительно южного происхождения, поэтому температура повысится днём до 17-22 градусов. В субботу и воскресенье температура будет уже на 3 градуса выше нормы, ночью – от 11 до 16, днем – от 21 до 26 градусов, то есть, около 25 градусов будет в Москве", - сообщил синоптик. Он уточнил, что по сравнению с первой половиной недели температура повысится сразу на 6-8 градусов. "На юге Центральной России, в Центрально-Чернозёмных областях, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях, здесь уже будет выше 25-28 градусов", - добавил метеоролог.
москва
россия
северный ледовитый океан
общество, москва, россия, северный ледовитый океан, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Северный Ледовитый океан, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Вильфанд: в Москве и соседних областях к выходным потеплеет до 25 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье – до 28, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В течение первой половины этой недели воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона, и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного ледовитого океана... они как бы с юга, но холодные, поэтому температура ниже нормы примерно на 3 градуса будет в понедельник, вторник и среду, в четверг – примерно на 2 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.
По его словам, до четверга максимальная температура в Москве не поднимется выше 18-19 градусов, а ночи будут прохладными – от 5 до 10 градусов.
"В пятницу меняется циркуляция, и ветер будет южный, действительно южного происхождения, поэтому температура повысится днём до 17-22 градусов. В субботу и воскресенье температура будет уже на 3 градуса выше нормы, ночью – от 11 до 16, днем – от 21 до 26 градусов, то есть, около 25 градусов будет в Москве", - сообщил синоптик.
Он уточнил, что по сравнению с первой половиной недели температура повысится сразу на 6-8 градусов.
"На юге Центральной России, в Центрально-Чернозёмных областях, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях, здесь уже будет выше 25-28 градусов", - добавил метеоролог.
