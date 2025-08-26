https://ria.ru/20250826/pogoda-2037571422.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода - РИА Новости, 26.08.2025

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье – до 28, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Погода в Москве и соседних с ней областях в первой половине недели будет прохладной, но к выходным потеплеет до 25 градусов, в Черноземье – до 28, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение первой половины этой недели воздушные массы будут перемещаться с юго-запада. Но дело в том, что Москва находится на южной периферии циклона, и воздушные массы перемещаются по очень сложной траектории из Северного ледовитого океана... они как бы с юга, но холодные, поэтому температура ниже нормы примерно на 3 градуса будет в понедельник, вторник и среду, в четверг – примерно на 2 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд. По его словам, до четверга максимальная температура в Москве не поднимется выше 18-19 градусов, а ночи будут прохладными – от 5 до 10 градусов. "В пятницу меняется циркуляция, и ветер будет южный, действительно южного происхождения, поэтому температура повысится днём до 17-22 градусов. В субботу и воскресенье температура будет уже на 3 градуса выше нормы, ночью – от 11 до 16, днем – от 21 до 26 градусов, то есть, около 25 градусов будет в Москве", - сообщил синоптик. Он уточнил, что по сравнению с первой половиной недели температура повысится сразу на 6-8 градусов. "На юге Центральной России, в Центрально-Чернозёмных областях, в Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях, здесь уже будет выше 25-28 градусов", - добавил метеоролог.

