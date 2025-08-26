https://ria.ru/20250826/poezd-2037748409.html

ТМХ показал облик первого в России пассажирского поезда на водороде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) показал облик первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде. "Трансмашхолдинг" планирует показать поезд на водородном топливе в 2025 году, сообщал летом 2024 года РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа. Согласно отчету РЖД за 2023 год, холдинг планирует запустить поезда на газе и водородном топливе в 2027-2028 годах. Компания ранее сообщала, что пилотным полигоном для этого выбран Сахалин. Речь шла о пригородных пассажирских поездах на водороде. "Основной целью, которую перед собой поставили дизайнеры при работе над новым поездом на водородных топливных элементах, было создание инновационного и динамичного образа, соответствующего принятой в ТМХ концепции "Бренд ДНК", – цитирует компания в своем Telegram-канале шеф-дизайнера ТМХ Евгения Маслова. Здесь же размещены рендеры с поездом с разных ракурсов. Экстерьер поезда выполнен в светло-сером цвете с черными, синими, голубыми и красными вставками. На электронном табло надпись "Южно-Сахалинск". "Поскольку поезд представляет собой пример экологически чистого транспорта (выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар), холдинг, как лидер российского транспортного машиностроения, стремится с помощью дизайна донести до общества идею бережливого отношения к миру", - пишет ТМХ. Примерно год назад "Трансмашхолдинг" показывал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) небольшой макет первого в отечественном транспортном машиностроении пассажирского поезда на водороде. Тогда внешний облик был другой: много белого цвета, светло-синие цвета и оранжевая полоса впереди кабины. "Трансмашхолдинг" создает поезд в рамках соглашения с РЖД, "Росатомом" и правительством Сахалинской области. Работы по инициативе Минпромторга РФ софинансируются государством. Общий объем субсидий составляет 400 миллионов рублей. Завершить испытания и сертификацию первого в истории отечественного транспортного машиностроения пассажирского поезда на водороде ТМХ планирует в 2026 году. ТМХ писал, что поезда проектируются в двухвагонном (два головных вагона и бустерная секция с силовыми установками и накопителями энергии) и трехвагонном (два головных и один промежуточный вагоны, бустерная секция) вариантах. Они смогут работать по системе многих единиц: два состава можно будет объединить; управление обоими при этом будет происходить из кабины ведущего поезда. Запас хода трехвагонного поезда составит 487 километров на водороде и 40 километров на накопителях энергии, двухвагонного – 725 километров на водороде и 80 километров на накопителях энергии.

