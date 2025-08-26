https://ria.ru/20250826/podrostki-2037592034.html
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги - РИА Новости, 26.08.2025
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:27:00+03:00
2025-08-26T09:27:00+03:00
2025-08-26T10:03:00+03:00
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
энгельс
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037592989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c4eb010540c832244c1153b3f559bf77.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.По полученным данным, инцидент произошел в августе. С 15-летним жителем Энгельса связались через мессенджер и предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Подросток согласился и уговорил присоединиться к нему двух 16-летних друзей. Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Объекты принадлежат ОАО "РЖД" и обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Один из злоумышленников снял происходящее на телефон и отправил видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания."Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц)", — заявили в ведомстве. Суд заключил их под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20250823/fsb--2037126266.html
https://ria.ru/20250821/krym-2036729834.html
саратовская область
энгельс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037592989_206:0:1646:1080_1920x0_80_0_0_eb51e0db25b9a4802b0f18f1eddd5719.jpg
Задержание подростков, которые подожгли в августе объекты на ж/д в Саратовской области
Трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет за деньги подожгли несколько объектов на ж/д в Саратовской области в августе, сообщили в СК. Юноши арестованы, им предъявлено обвинение по статье о теракте.
2025-08-26T09:27
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, энгельс, россия, ржд
Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Энгельс, Россия, РЖД
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
В Саратовской области арестовали трех подростков по обвинению в теракте на ж/д