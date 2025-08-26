https://ria.ru/20250826/podrostki-2037592034.html

В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.По полученным данным, инцидент произошел в августе. С 15-летним жителем Энгельса связались через мессенджер и предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Подросток согласился и уговорил присоединиться к нему двух 16-летних друзей. Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Объекты принадлежат ОАО "РЖД" и обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Один из злоумышленников снял происходящее на телефон и отправил видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания."Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц)", — заявили в ведомстве. Суд заключил их под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

