В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги - РИА Новости, 26.08.2025
09:27 26.08.2025 (обновлено: 10:03 26.08.2025)
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги - РИА Новости, 26.08.2025
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги
В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном... РИА Новости, 26.08.2025
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
энгельс
россия
ржд
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.По полученным данным, инцидент произошел в августе. С 15-летним жителем Энгельса связались через мессенджер и предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Подросток согласился и уговорил присоединиться к нему двух 16-летних друзей. Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Объекты принадлежат ОАО "РЖД" и обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Один из злоумышленников снял происходящее на телефон и отправил видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания."Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц)", — заявили в ведомстве. Суд заключил их под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
саратовская область
энгельс
россия
Задержание подростков, которые подожгли в августе объекты на ж/д в Саратовской области
Трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет за деньги подожгли несколько объектов на ж/д в Саратовской области в августе, сообщили в СК. Юноши арестованы, им предъявлено обвинение по статье о теракте.
саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, энгельс, россия, ржд
Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Энгельс, Россия, РЖД
В Саратовской области арестовали трех подростков за поджоги

В Саратовской области арестовали трех подростков по обвинению в теракте на ж/д

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Саратовской области арестовали трех подростков, совершивших поджоги железнодорожного оборудования, сообщили РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
По полученным данным, инцидент произошел в августе. С 15-летним жителем Энгельса связались через мессенджер и предложили за деньги совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры. Подросток согласился и уговорил присоединиться к нему двух 16-летних друзей.
Они подожгли два релейных и один всепогодный шкаф на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. Объекты принадлежат ОАО "РЖД" и обеспечивают работу железнодорожного транспорта. Один из злоумышленников снял происходящее на телефон и отправил видеозапись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.
"Троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 205 УК России (террористический акт, совершенный группой лиц)", — заявили в ведомстве.
Суд заключил их под стражу. По уголовному делу проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Саратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЭнгельсРоссияРЖД
 
 
