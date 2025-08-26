Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" приостановила отправку посылок в США - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 26.08.2025 (обновлено: 18:28 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/pochta-2037719226.html
"Почта России" приостановила отправку посылок в США
"Почта России" приостановила отправку посылок в США - РИА Новости, 26.08.2025
"Почта России" приостановила отправку посылок в США
"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в Соединенные Штаты с 26 августа, сообщили в компании. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:52:00+03:00
2025-08-26T18:28:00+03:00
сша
почта россии
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005798271_0:241:3143:2009_1920x0_80_0_0_43ba1e144abb4b2ceba64a70ad13348a.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в Соединенные Штаты с 26 августа, сообщили в компании.Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа."Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в Соединенные Штаты. "Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с Соединенными Штатами", — говорится в заявлении. Письма под ограничения не подпадают. Ранее об аналогичных мерах уже сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), Bpost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия), "Болгарская почта" и ГП "Почта Молдовы".
https://ria.ru/20250502/poshliny-2014665000.html
https://ria.ru/20250826/tramp-2037572010.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005798271_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_a63cf3f37e132d2654fdea2507034be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, почта россии, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, общество
США, Почта России, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Общество
"Почта России" приостановила отправку посылок в США

"Почта России" приостановила отправку посылок в США, за исключением писем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудница отделения "Почты России"
Сотрудница отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Сотрудница отделения "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в Соединенные Штаты с 26 августа, сообщили в компании.
Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
США отменили правило о беспошлинном ввозе китайских товаров, пишет NYT
2 мая, 12:01
"Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в Соединенные Штаты. "Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с Соединенными Штатами", — говорится в заявлении.
Письма под ограничения не подпадают.
Ранее об аналогичных мерах уже сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), Bpost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия), "Болгарская почта" и ГП "Почта Молдовы".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп пригрозил странам дополнительными пошлинами
04:38
 
СШАПочта РоссииВведение Трампом пошлин на импортДональд ТрампОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала