"Почта России" приостановила отправку посылок в США

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в Соединенные Штаты с 26 августа, сообщили в компании. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:52:00+03:00

2025-08-26T17:52:00+03:00

2025-08-26T18:28:00+03:00

сша

почта россии

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

общество

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в Соединенные Штаты с 26 августа, сообщили в компании.Президент США Дональд Трамп в июле приостановил беспошлинный режим для товаров, подпадающих под так называемое правило de minimis, обеспечивающее беспошлинный ввоз для товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов. Положения нового указа начнут действовать с 29 августа."Процедура уплаты пошлин в Таможенной службе США пока остается неясной. В этой связи все авиаперевозчики прекратили доставку почтовых отправлений с товарными вложениями в Соединенные Штаты. "Почта России", не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с Соединенными Штатами", — говорится в заявлении. Письма под ограничения не подпадают. Ранее об аналогичных мерах уже сообщили почтовые компании Swiss Post (Швейцария), La Poste (Франция), Bpost (Бельгия), Correos (Испания), PostNord (Швеция и Дания), Deutsche Post (Германия), Austrian Post (Австрия), "Болгарская почта" и ГП "Почта Молдовы".

сша

2025

сша, почта россии, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, общество