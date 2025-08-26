В Молдавии оставили в силе ограничение деятельности блока "Победа"
Судебная палата Молдавии оставила в силе ограничение деятельности блока "Победа"
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 авг - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии постановила оставить в силе решение об ограничении деятельности четырех партий, входящих в оппозиционный блок "Победа", что не позволит им участвовать в парламентских выборах, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.
Министерство юстиции Молдавии 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска четырех входящих в оппозиционный блок "Победа" партий. Апелляционная палата Кишинева 19 августа приняла решение ограничить деятельность партий, входящих в оппозиционный блок "Победа" до принятия окончательного решения по делу о роспуске партий. Это решение было оспорено.
"Высшая судебная палата Молдавии постановила отклонить запрос и оставить в силе решение Апелляционной палаты", - говорится в опубликованном постановлении.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации оппозиционного избирательного блока "Победа" для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.