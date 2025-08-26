https://ria.ru/20250826/perm-2037610752.html
В пермских школах ограничат присутствие родителей на линейках ко Дню знаний
ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Присутствие родителей на линейках ко Дню знаний в зданиях школ Перми могут ограничить, учебные заведения принимают решения самостоятельно, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. "Если линейка проходит в здании учреждения, то каждая школа принимает решение относительно допуска родителей и других членов семьи ребенка самостоятельно с учётом требований безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства", - сказали в ведомстве. По словам представителя департамента, если линейка будет проходить на улице, то ограничений для родителей и других членов семьи нет. При этом контрольно-пропускной режим учебного заведения сохраняется.
