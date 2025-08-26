Рейтинг@Mail.ru
Турция и Иран обсудили переговоры по атому с США - РИА Новости, 26.08.2025
01:14 26.08.2025
Турция и Иран обсудили переговоры по атому с США
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс
АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс Тегерана и Вашингтона по атому. "У Ирана есть трек с Европой. Что касается ядерных переговоров... И переговоры с США, которые в настоящее время приостановлены... У меня были телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио... Мы (с иранским коллегой - ред.) также обсудили этот вопрос, у нас была возможность оценить эту новую повестку дня в свете некоторых комментариев оттуда (из США -ред.)", - сказал Фидан журналистам, видео его интервью опубликовала пресс-служба министерства. Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана. Иран, в свою очередь, требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе. В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный все еще формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
АНКАРА, 26 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в понедельник в Джидде обсудил с ним прерванный переговорный процесс Тегерана и Вашингтона по атому.
Ирана есть трек с Европой. Что касается ядерных переговоров... И переговоры с США, которые в настоящее время приостановлены... У меня были телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио... Мы (с иранским коллегой - ред.) также обсудили этот вопрос, у нас была возможность оценить эту новую повестку дня в свете некоторых комментариев оттуда (из США -ред.)", - сказал Фидан журналистам, видео его интервью опубликовала пресс-служба министерства.
Великобритания, Франция и Германия, подписавшие ядерное соглашение 2015 года, которое было разорвано после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из него во время своего первого срока, должны решить, запускать ли так называемый механизм мгновенного возврата санкций ООН, частично снятых после уступок Ирана по его ядерной программе в 2016 году. Отмечается, что санкционный вопрос может быть отложен на несколько месяцев при позитивном ответе Ирана.
Иран, в свою очередь, требует от Великобритании, Германии и Франции отказаться от идеи восстановления санкций и начать действовать ответственно, если "евротройка" хочет играть роль в переговорах по ядерной программе.
В качестве инструмента сдерживания иранские парламентарии подготовили законопроект для выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если "евротройка" активирует механизм восстановления международных санкций, предусмотренный все еще формально действующей "ядерной сделкой" 2015 года.
