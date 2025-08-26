https://ria.ru/20250826/perechen-2037719889.html

Росфинмониторинг внес шестерых боевиков ВСУ в перечень террористов

МОСКВА, 26 августа - РИА Новости. Шестеро боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Мунтян Дмитрий Владимирович*, 20.03.1989 года рождения, с. Щербани Вознесенского района Николаевской области Украинской ССР, Титенко Александр Александрович*, 24.02.1981 года рождения, город Жмеринка Винницкой области Украины, Катанюк Василий Иванович*, 13.01.1984 года рождения, город Червоноград Львовской области Украины", - говорится в перечне. Также в перечень вошли Яремов Дмитрий Владимирович*, 02.11.1978 года рождения, Чумасов* Сергей Сергеевич, 19.03.1990 года рождения, Човган Николай Васильевич*, 11.12.1974 года рождения. Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года Мунтян* с автоматом АК-74 незаконно вторгся в Россию, занял огневую позицию вблизи села Ольговка Кореневского района и препятствовал эвакуации мирных жителей. В дальнейшем он был взят в плен российскими военными, а позднее осужден на 16 лет лишения свободы. В конце июня суд приговорил к 16 годам лишения свободы Титенко* и Катанюка*. Установлено, что в октябре прошлого года они с автоматами и гранатами незаконно вторглись в Курскую область, блокировали поселок Погребки и препятствовали эвакуации российских граждан. Яремов*, по версии следствия, проник на территорию России в октябре 2024 года, запугивал местных жителей, мешал эвакуации, стрелял по российским военным и мирным гражданам, а также незаконно блокировал поселок Новый Путь. Яремов* был задержан российскими военными, позднее суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. В мае суд назначил украинскому солдату Чумасову* 15 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область. Он, как установлено, минировал дороги, и, угрожая оружием, препятствовал эвакуации мирного населения. Также в мае был осужден украинский военный Човган*. Он получил 17 лет лишения свободы за совершение теракта и вторжение в Курскую область. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

