Рейтинг@Mail.ru
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/pentagon-2037561734.html
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2025
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США проводит дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана в годы администрации предыдущего президента... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T00:05:00+03:00
2025-08-26T00:05:00+03:00
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
пит хегсет
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны США проводит дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана в годы администрации предыдущего президента страны Джо Байдена, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет. “Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло. Поэтому, по указанию президента, мы незамедлительно инициировали расследование, которое показало необходимость еще более глубокого разбирательства. Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона и сам ветеран Афганистана, возглавляет эту работу”, - сообщил Хегсет журналистам в Белом доме. Он добавил, что американское военное ведомство в ходе проводимого расследования намерено получить доступ ко всем необходимым документам, получить объяснения причин принятых при выводе войск решений, а также выяснить обстоятельства игнорирования определенных мер защиты войск США. “Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее”, - заключил глава ведомства. В мае Хегсет сообщал, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
https://ria.ru/20250207/irak-1997858609.html
https://ria.ru/20241026/tramp-1980231726.html
афганистан
сша
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, кабул (город), пит хегсет, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), Пит Хегсет, Джо Байден, Министерство обороны США
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана

Пентагон проводит дополнительное расследование вывода войск США из Афганистана

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны США проводит дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана в годы администрации предыдущего президента страны Джо Байдена, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет.
“Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло. Поэтому, по указанию президента, мы незамедлительно инициировали расследование, которое показало необходимость еще более глубокого разбирательства. Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона и сам ветеран Афганистана, возглавляет эту работу”, - сообщил Хегсет журналистам в Белом доме.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Вывод войск США из Ирака может быть отложен, заявил иракский политик
7 февраля, 01:39
Он добавил, что американское военное ведомство в ходе проводимого расследования намерено получить доступ ко всем необходимым документам, получить объяснения причин принятых при выводе войск решений, а также выяснить обстоятельства игнорирования определенных мер защиты войск США.
“Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее”, - заключил глава ведомства.
В мае Хегсет сообщал, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Трамп раскритиковал организацию вывода войск из Афганистана
26 октября 2024, 10:15
 
В миреАфганистанСШАКабул (город)Пит ХегсетДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала