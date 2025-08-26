Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана
Пентагон проводит дополнительное расследование вывода войск США из Афганистана
Пентагон. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Министерство обороны США проводит дополнительное углубленное расследование вывода американских войск из Афганистана в годы администрации предыдущего президента страны Джо Байдена, заявил в понедельник шеф Пентагона Пит Хегсет.
“Что касается событий в Афганистане, то военные должны ответить за то, что произошло. Поэтому, по указанию президента, мы незамедлительно инициировали расследование, которое показало необходимость еще более глубокого разбирательства. Шон Парнелл, официальный представитель Пентагона и сам ветеран Афганистана, возглавляет эту работу”, - сообщил Хегсет журналистам в Белом доме.
Он добавил, что американское военное ведомство в ходе проводимого расследования намерено получить доступ ко всем необходимым документам, получить объяснения причин принятых при выводе войск решений, а также выяснить обстоятельства игнорирования определенных мер защиты войск США.
“Полагаю, что к середине 2026 года, хотя надеюсь, что немного раньше, мы проведем настолько тщательный анализ, чтобы понять произошедшее”, - заключил глава ведомства.
В мае Хегсет сообщал, что Пентагон открыл новое расследование в отношении вывода американских войск из Афганистана администрацией предыдущего президента Джо Байдена.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
