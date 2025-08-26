https://ria.ru/20250826/pensiya-2037567099.html

В Совфеде рассказали, за сколько можно купить пенсионный балл в 2025 году

В Совфеде рассказали, за сколько можно купить пенсионный балл в 2025 году - РИА Новости, 26.08.2025

В Совфеде рассказали, за сколько можно купить пенсионный балл в 2025 году

Россияне могут докупить пенсионные баллы в случае их нехватки, в 2025 году стоимость одного балла составляет 60698,36 рубля, однако купить можно не более 7,808... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россияне могут докупить пенсионные баллы в случае их нехватки, в 2025 году стоимость одного балла составляет 60698,36 рубля, однако купить можно не более 7,808 балла в течение года, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "В 2025 году минимум можно купить 0,976 пенсионных балла за 59 241,6 рубля. При этом, стоимость одного балла составляет 60 698,36 рубля. В течение года можно приобрести не более 7,808 балла общей стоимостью 473 932,8 рубля", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что возможность докупить трудовой стаж также ограничена – в 2025 году можно восполнить не более 7,5 года, каждый из которых обойдется будущему пенсионеру в 59 241,6 рубля. "Если человек никогда не работал официально, он не сможет оформить страховую пенсию. Однако государство, несомненно, выплатит социальную пенсию, но на пять лет позже. В 2028 году женщины смогут претендовать на такие выплаты с 65 лет, а мужчины – с 70 лет", - констатировала политик.

