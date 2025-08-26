https://ria.ru/20250826/pchelovod-2037633750.html

Пчеловода в Брянской области заподозрили в краже 168 килограммов меда

происшествия

брянская область

карачевский район

сельцо

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Пчеловода в Брянской области подозревают в краже 168 килограммов мёда из чужих ульев на сумму более 100 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "С заявлением в полицию обратился житель города Сельцо. Мужчина рассказал, что уже 30 лет занимается пчеловодством и владеет пасекой в селе Бочарки Карачевского района. Вернувшись после отпуска, он обнаружил что из 28 ульев пропали 56 гнездовых рамок, наполненных мёдом, общей массой 168 килограммов. Причиненный пенсионеру ущерб составил свыше 104 000 рублей", – говорится в сообщении. По данным полиции, подозреваемым оказался 63-летний пчеловод из поселка Радица-Крыловка Брянской области, который приехал на чужую пасеку, перенес из 28 ульев более пяти десятков гнездовых рамок с мёдом в свой фургон и заменил их на пустые. Стражи правопорядка обнаружили украденное во время обыска на территории домовладения фигуранта. "Следователем СО ОМВД России по Карачевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", – отмечается в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, добавили в полиции.

брянская область

карачевский район

сельцо

