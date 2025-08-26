Парламент Крыма подготовил обращение в Госдуму по иноагентам

https://ria.ru/20250826/parlament-2037656735.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Парламент Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете на публичное использование творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. Ранее Константинов заявил об инициативе установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев. "Проект обращения в Государственную думу по иноагентам подготовлен и разослан по регионам, которые входят в состав Южно-российской парламентской ассоциации", - сказал Константинов. По его словам, уже получены ответы от 11 из 17 законодательных органов регионов, которые поддержали проект обращения. "Окончательный вариант обращения после внесения ряда поправок будет представлен на конференции Южно-российской парламентской ассоциации осенью, после чего направлен в Госдуму", - сказал Константинов.

