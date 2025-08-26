https://ria.ru/20250826/otmena-2037566949.html
Пассажирка рассказала о причине отмены рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям, рассказала РИА Новости пассажирка этого рейса. "В аэропорту мы находились приблизительно с 16:30. Изначально самолет должен быть вылететь в 17:45, но посадка даже не началась", - сказала пассажирка по имени Марина, отметив, что рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" в конечном счете отменили из-за технической неисправности самолета. Она добавила, что в аэропорту им раздали еду и воду. По ее словам, после отмены рейса пассажиров попросили покинуть аэропорт и развозят по отелям, где они пробудут до тех пор, пока не будет готов самолет.
