Пассажирка рассказала о причине отмены рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву
02:16 26.08.2025
Пассажирка рассказала о причине отмены рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву
Пассажирка рассказала о причине отмены рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву
Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:16:00+03:00
2025-08-26T02:16:00+03:00
шарм-эш-шейх
москва
egyptair
домодедово (аэропорт)
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям, рассказала РИА Новости пассажирка этого рейса. "В аэропорту мы находились приблизительно с 16:30. Изначально самолет должен быть вылететь в 17:45, но посадка даже не началась", - сказала пассажирка по имени Марина, отметив, что рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" в конечном счете отменили из-за технической неисправности самолета. Она добавила, что в аэропорту им раздали еду и воду. По ее словам, после отмены рейса пассажиров попросили покинуть аэропорт и развозят по отелям, где они пробудут до тех пор, пока не будет готов самолет.
шарм-эш-шейх
москва
шарм-эш-шейх, москва, egyptair, домодедово (аэропорт)
Шарм-эш-Шейх, Москва, EgyptAir, Домодедово (аэропорт)
Пассажирка рассказала о причине отмены рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву

Рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву в понедельник отменили по техническим причинам

© AP Photo / Amr NabilСамолет авиакомпании EgyptAir
Самолет авиакомпании EgyptAir - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Самолет авиакомпании EgyptAir. Архивное фото
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Рейс авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву был отменен по техническим причинам после семи часов ожидания, пассажиров расселяют на ночь по отелям, рассказала РИА Новости пассажирка этого рейса.
"В аэропорту мы находились приблизительно с 16:30. Изначально самолет должен быть вылететь в 17:45, но посадка даже не началась", - сказала пассажирка по имени Марина, отметив, что рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" в конечном счете отменили из-за технической неисправности самолета.
Она добавила, что в аэропорту им раздали еду и воду. По ее словам, после отмены рейса пассажиров попросили покинуть аэропорт и развозят по отелям, где они пробудут до тех пор, пока не будет готов самолет.
Шарм-эш-ШейхМоскваEgyptAirДомодедово (аэропорт)
 
 
