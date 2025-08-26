https://ria.ru/20250826/otkhod-2037572367.html

Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР

Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР - РИА Новости, 26.08.2025

Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР

ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T04:48:00+03:00

2025-08-26T04:48:00+03:00

2025-08-26T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037583666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be8226b7b930b18b1467710e23d43bb9.jpg

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Шрам". "Элитные" подразделения (ВСУ – ред.) отступили, при первом же прорыве отступили на 5-7 километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ – ред.) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК", - рассказал комбат, ссылаясь на данные разведки. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

кременная

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями Минобороны активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе. Киев под давлением сил России отводит элитные отряды "SIGNUM". О том, как идёт продвижение российских сил на данном участке фронта, в репортаже РИА Новости. 2025-08-26T04:48 true PT3M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность