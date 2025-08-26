Рейтинг@Mail.ru
Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 26.08.2025 (обновлено: 12:55 26.08.2025)
Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Шрам". "Элитные" подразделения (ВСУ – ред.) отступили, при первом же прорыве отступили на 5-7 километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ – ред.) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК", - рассказал комбат, ссылаясь на данные разведки. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Шрам".
"Элитные" подразделения (ВСУ – ред.) отступили, при первом же прорыве отступили на 5-7 километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ – ред.) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК", - рассказал комбат, ссылаясь на данные разведки.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
