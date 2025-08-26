https://ria.ru/20250826/otkhod-2037572367.html
Боец: ВСУ отвели элитное подразделение после прорыва ВС России в ЛНР
2025-08-26T04:48:00+03:00
2025-08-26T04:48:00+03:00
2025-08-26T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037583666_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be8226b7b930b18b1467710e23d43bb9.jpg
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. ВСУ отвели элитное подразделение БПЛА Signum в тыловые районы после прорыва РФ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" с позывным "Шрам". "Элитные" подразделения (ВСУ – ред.) отступили, при первом же прорыве отступили на 5-7 километров. Это батальон Signum, считается одним из самых эффективных подразделений БПЛА ВСУ. Они сразу отступили, также 63-я бригада (ВСУ – ред.) значительно отошла, осталась в основном тероборона. Это мобилизованные в основном, можно так сказать, жертвы ТЦК", - рассказал комбат, ссылаясь на данные разведки. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от подконтрольного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть – украинская армия.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037583666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d49dbf25de2d463e87f0a793d7938295.jpg
Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе
Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями Минобороны активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе.
Киев под давлением сил России отводит элитные отряды "SIGNUM".
О том, как идёт продвижение российских сил на данном участке фронта, в репортаже РИА Новости.
2025-08-26T04:48
true
PT3M51S
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
