Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без последствий
03:35 26.08.2025 (обновлено: 09:20 26.08.2025)
Орбан предупредил Зеленского, что его угрозы не останутся без последствий
Угрозы Владимира Зеленского по поводу трубопровода "Дружба" будут иметь долгие последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского по поводу трубопровода "Дружба" будут иметь долгие последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*."Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение. &lt;...&gt; У слов Зеленского будут долгие последствия", — сказал политик.Он также отметил, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.Атаки ВСУ на "Дружбу" С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.Власти двух стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Зеленский, в свою очередь, решил "пошутить" по поводу произошедшего. Журналисты спросили его, как повлияли удары по нефтепроводу на позицию Будапешта по приему Украины в ЕС. Глава киевского режима ответил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".Глава МИД республики Петер Сийярто призвал его прекратить угрозы в адрес Будапешта. На это резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он посоветовал венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского по поводу трубопровода "Дружба" будут иметь долгие последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на странице в Facebook*.
"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Отсюда следует, что венгры приняли правильное решение. <...> У слов Зеленского будут долгие последствия", — сказал политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп разозлился после украинской атаки на нефтепровод "Дружба"
22 августа, 13:55
Он также отметил, что в ЕС нельзя попасть через шантаж, взрывы и угрозы.

Атаки ВСУ на "Дружбу"

С начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на пять дней.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

Власти двух стран обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам
Вчера, 18:13
Зеленский, в свою очередь, решил "пошутить" по поводу произошедшего. Журналисты спросили его, как повлияли удары по нефтепроводу на позицию Будапешта по приему Украины в ЕС. Глава киевского режима ответил, что "существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".
Глава МИД республики Петер Сийярто призвал его прекратить угрозы в адрес Будапешта. На это резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он посоветовал венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Орбан для Трампа готовит Украину и Европу к капитуляции
16 августа, 08:00
* Запрещена в России как экстремистская соцсеть.
 
