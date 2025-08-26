https://ria.ru/20250826/opros-2037744090.html

Опрос показал отношение немцев к политике Мерца

Опрос показал отношение немцев к политике Мерца - РИА Новости, 26.08.2025

Опрос показал отношение немцев к политике Мерца

Около 60% немцев не верят, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны, следует из результатов опроса... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:06:00+03:00

2025-08-26T21:06:00+03:00

2025-08-26T21:06:00+03:00

в мире

германия

россия

европа

фридрих мерц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Около 60% немцев не верят, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. "После спадов конъюнктуры в последние два года немецкая экономика стагнирует и в 2025 году. Лишь немногим более трети граждан Германии (36%) считают, что федеральное правительство при Мерце сможет способствовать росту экономики Германии. Подавляющее большинство (61%) так не считают", - говорится в материале телеканалов. Жители земель бывшей ГДР настроены особенно пессимистично: 72% респондентов из этих регионов не верят в улучшение экономической ситуации при Мерце. На западе страны эти опасения распространены чуть меньше (59%). Опрос проводился с 22 по 25 августа, в нем приняло участие около тысячи человек. Статистическая погрешность составила примерно 3 процентных пункта. Институт Forsa обновил и рейтинг популярности партий. Согласно опросу, больше всего сторонников (26%) у правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пользуется поддержкой 25% респондентов, третье место по популярности занимают социал-демократы (13%), с небольшим отрывом опережая "Зеленых" (12%). "Левая" партия набирает 11% голосов опрошенных и замыкает список партий, которые преодолели бы пятипроцентный порог, необходимый для прохода в парламент по результатам выборов. Этот опрос проходил с 19 по 25 августа. Он проводился среди примерно 2,5 тысяч избирателей, статистическая погрешность находилась на уровне около 2,5 процентных пунктов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.

https://ria.ru/20250826/slutskiy-2037733833.html

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, европа, фридрих мерц, хдс/хсс