Опрос показал отношение немцев к политике Мерца - РИА Новости, 26.08.2025
21:06 26.08.2025
Опрос показал отношение немцев к политике Мерца
в мире
германия
россия
европа
фридрих мерц
хдс/хсс
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Около 60% немцев не верят, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. "После спадов конъюнктуры в последние два года немецкая экономика стагнирует и в 2025 году. Лишь немногим более трети граждан Германии (36%) считают, что федеральное правительство при Мерце сможет способствовать росту экономики Германии. Подавляющее большинство (61%) так не считают", - говорится в материале телеканалов. Жители земель бывшей ГДР настроены особенно пессимистично: 72% респондентов из этих регионов не верят в улучшение экономической ситуации при Мерце. На западе страны эти опасения распространены чуть меньше (59%). Опрос проводился с 22 по 25 августа, в нем приняло участие около тысячи человек. Статистическая погрешность составила примерно 3 процентных пункта. Институт Forsa обновил и рейтинг популярности партий. Согласно опросу, больше всего сторонников (26%) у правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пользуется поддержкой 25% респондентов, третье место по популярности занимают социал-демократы (13%), с небольшим отрывом опережая "Зеленых" (12%). "Левая" партия набирает 11% голосов опрошенных и замыкает список партий, которые преодолели бы пятипроцентный порог, необходимый для прохода в парламент по результатам выборов. Этот опрос проходил с 19 по 25 августа. Он проводился среди примерно 2,5 тысяч избирателей, статистическая погрешность находилась на уровне около 2,5 процентных пунктов. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Опрос показал отношение немцев к политике Мерца

Forsa: 60% немцев не верят, что политика Мерца приведет к росту экономики страны

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Около 60% немцев не верят, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL.
"После спадов конъюнктуры в последние два года немецкая экономика стагнирует и в 2025 году. Лишь немногим более трети граждан Германии (36%) считают, что федеральное правительство при Мерце сможет способствовать росту экономики Германии. Подавляющее большинство (61%) так не считают", - говорится в материале телеканалов.
Жители земель бывшей ГДР настроены особенно пессимистично: 72% респондентов из этих регионов не верят в улучшение экономической ситуации при Мерце. На западе страны эти опасения распространены чуть меньше (59%).
Опрос проводился с 22 по 25 августа, в нем приняло участие около тысячи человек. Статистическая погрешность составила примерно 3 процентных пункта.
Институт Forsa обновил и рейтинг популярности партий. Согласно опросу, больше всего сторонников (26%) у правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пользуется поддержкой 25% респондентов, третье место по популярности занимают социал-демократы (13%), с небольшим отрывом опережая "Зеленых" (12%). "Левая" партия набирает 11% голосов опрошенных и замыкает список партий, которые преодолели бы пятипроцентный порог, необходимый для прохода в парламент по результатам выборов.
Этот опрос проходил с 19 по 25 августа. Он проводился среди примерно 2,5 тысяч избирателей, статистическая погрешность находилась на уровне около 2,5 процентных пунктов.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002-2003 годов.
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Слуцкий высказался об угрозах Мерца усилить давление на Россию
