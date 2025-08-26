Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025

Американцы поддерживают инициативу Трампа по Украине, показал опрос
15:49 26.08.2025
Американцы поддерживают инициативу Трампа по Украине, показал опрос
Американцы поддерживают инициативу Трампа по Украине, показал опрос
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 65% американских избирателей поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, следует из результатов опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris. Согласно результатам опроса, 66% опрошенных поддерживают шаги Трампа по окончанию конфликта, еще 52% говорят о том, что они удовлетворены тем, как Трамп ведет переговоры для достижения этой цели. По мнению 57%, Трамп "заслуживает много доверия" за ведение переговоров - вне зависимости от того, получится ли у него чего-то добиться или нет. Опрос проводился 20-21 августа среди 2025 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,2%. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
сша
россия
украина
Американцы поддерживают инициативу Трампа по Украине, показал опрос

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 65% американских избирателей поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта, следует из результатов опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris.
Согласно результатам опроса, 66% опрошенных поддерживают шаги Трампа по окончанию конфликта, еще 52% говорят о том, что они удовлетворены тем, как Трамп ведет переговоры для достижения этой цели. По мнению 57%, Трамп "заслуживает много доверия" за ведение переговоров - вне зависимости от того, получится ли у него чего-то добиться или нет.
Опрос проводился 20-21 августа среди 2025 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,2%.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
