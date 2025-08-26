https://ria.ru/20250826/opasnost-2037754187.html
В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность - РИА Новости, 26.08.2025
В Таганроге объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Внимание! Воздушная опасность по городу... Работают силы ПВО", - написала она в Telegram-канале. Камбулова порекомендовала местным жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
В Таганроге объявили воздушную опасность
