В Таганроге объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T23:16:00+03:00

2025-08-26T23:16:00+03:00

2025-08-26T23:17:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Внимание! Воздушная опасность по городу... Работают силы ПВО", - написала она в Telegram-канале. Камбулова порекомендовала местным жителям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

