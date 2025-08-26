https://ria.ru/20250826/opasnost-2037740153.html

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

26.08.2025

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.

КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

курская область

