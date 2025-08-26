https://ria.ru/20250826/oon-2037756873.html

ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования по "Северным потокам"

ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025

ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования по "Северным потокам"

ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T23:52:00+03:00

2025-08-26T23:52:00+03:00

2025-08-26T23:52:00+03:00

в мире

россия

европа

германия

дмитрий песков

оон

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ООН, 26 авг – РИА Новости. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. "ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза. Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность". "Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он. Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

https://ria.ru/20250826/rossiya-2037755565.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, германия, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2