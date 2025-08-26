Рейтинг@Mail.ru
23:52 26.08.2025
ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования по "Северным потокам"
2025-08-26T23:52:00+03:00
2025-08-26T23:52:00+03:00
в мире
россия
европа
германия
дмитрий песков
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
ООН, 26 авг – РИА Новости. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча. "ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза. Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность". "Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он. Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
в мире, россия, европа, германия, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
ООН, 26 авг – РИА Новости. ООН призывает к "терпению" и "сдержанности" в ожидании завершения расследования терактов на "Северных потоках", заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.
"ООН не в состоянии комментировать текущие расследования или правовые процедуры. Мы призываем к сдержанности и терпению в ожидании завершения расследования и любых правовых процедур", – сказал Енча в ходе заседания Совбеза.
Тем не менее Енча констатировал, что "любое преднамеренное повреждение критически важной гражданской инфраструктуры вызывает серьезную обеспокоенность".
"Такие инциденты должны быть осуждены и расследованы", – подчеркнул он.
Помощник генсека также отметил, что Организация "не в состоянии" проверить заявления или сообщения, сделанные в связи с соответствующим "инцидентом".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"
