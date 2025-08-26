https://ria.ru/20250826/oon-2037754075.html
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине
ООН, 26 авг – РИА Новости. "Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы считаем, что любые гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России, потому что безопасность России поставлена на карту, находится под угрозой, европейская безопасность также находится под угрозой. И мы искренне верим в то, что любая безопасность в Европе не должна достигаться за счет безопасности России", – сказал Полянский журналистам.
