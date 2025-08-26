Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 26.08.2025 (обновлено: 23:22 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/oon-2037754075.html
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине
"Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:14:00+03:00
2025-08-26T23:22:00+03:00
россия
украина
оон
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий полянский
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg
ООН, 26 авг – РИА Новости. "Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы считаем, что любые гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России, потому что безопасность России поставлена на карту, находится под угрозой, европейская безопасность также находится под угрозой. И мы искренне верим в то, что любая безопасность в Европе не должна достигаться за счет безопасности России", – сказал Полянский журналистам.
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037750126.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_f3d6bbc7a155d4bdb474a294a29c5869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, оон, в мире, дмитрий полянский, европа
Россия, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Полянский, Европа
Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине

РФ заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Киеву, но и Москве

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 авг – РИА Новости. "Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы считаем, что любые гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России, потому что безопасность России поставлена на карту, находится под угрозой, европейская безопасность также находится под угрозой. И мы искренне верим в то, что любая безопасность в Европе не должна достигаться за счет безопасности России", – сказал Полянский журналистам.
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
На Западе обсуждают отправку нескольких бригад военных на Украину, пишет FT
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНВ миреДмитрий ПолянскийЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала