https://ria.ru/20250826/oon-2037754075.html

Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине

Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине - РИА Новости, 26.08.2025

Россия заявила в ООН, что гарантии безопасности нужны не только Украине

"Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T23:14:00+03:00

2025-08-26T23:14:00+03:00

2025-08-26T23:22:00+03:00

россия

украина

оон

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий полянский

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

ООН, 26 авг – РИА Новости. "Гарантии безопасности" должны быть не только для Украины, но и для России, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы считаем, что любые гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России, потому что безопасность России поставлена на карту, находится под угрозой, европейская безопасность также находится под угрозой. И мы искренне верим в то, что любая безопасность в Европе не должна достигаться за счет безопасности России", – сказал Полянский журналистам.

https://ria.ru/20250826/ukraina-2037750126.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, оон, в мире, дмитрий полянский, европа