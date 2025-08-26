https://ria.ru/20250826/ogranicheniya-2037581455.html
В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнекамск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
