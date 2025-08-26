https://ria.ru/20250826/ogranicheniya-2037573064.html
В аэропортах Петербурга и Пскова ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Пулково; Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
