В аэропортах Петербурга и Пскова ввели ограничения на полеты
05:01 26.08.2025
В аэропортах Петербурга и Пскова ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты Пулково; Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
псков, артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Псков, Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском "Пулково" и аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Пулково; Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
ПсковАртем КоренякоПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествия
 
 
