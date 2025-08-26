https://ria.ru/20250826/ogranicheniya-2037572180.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
