ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2025

ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

26.08.2025

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 20 вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 25 боеприпасов. По данным ведомства, поступила информация о ранении четырех гражданских лиц. За предыдущие сутки было зафиксировано 25 обстрелов.

украина

донецкая народная республика

2025

Новости

