https://ria.ru/20250826/obstrel-2037562398.html
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.08.2025
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T00:14:00+03:00
2025-08-26T00:14:00+03:00
2025-08-26T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... 20 вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет управление, всего было выпущено 25 боеприпасов. По данным ведомства, поступила информация о ранении четырех гражданских лиц. За предыдущие сутки было зафиксировано 25 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов