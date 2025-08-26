Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/obse-2037705655.html
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев - РИА Новости, 26.08.2025
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:54:00+03:00
2025-08-26T16:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой Хартманн выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на дискриминацию Кишиневом приднестровцев, сообщила пресс-служба МИД ПМР. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Министр выразил разочарование в связи с отсутствием реакции ОБСЕ на данное дискриминационное решение, напомнив о том, что прошлогодние акции, нацеленные на ограничение доступа приднестровцев к голосованию на территории РМ, также не получили должной реакции", - говорится в сообщении. Игнатьев призвал ОБСЕ обратить внимание и дать оценку действиям властей Молдавии, которые идут вразрез с базовыми демократическими принципами и влекут массовое ограничение неотъемлемых избирательных прав граждан Приднестровья. Он также подчеркнул важность тщательного мониторинга организации голосования жителей ПМР в день выборов с тем, чтобы не допустить повторения инцидентов, мешающих их свободному волеизъявлению. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250825/moldavija-2037554547.html
https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036982995.html
молдавия
кишинев
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев

Игнатьев выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на решение ЦИК Молдавии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой Хартманн выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на дискриминацию Кишиневом приднестровцев, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
МИД ПМР заявил, что Молдавия не хочет слышать мнение жителей Приднестровья
Вчера, 21:50
"Министр выразил разочарование в связи с отсутствием реакции ОБСЕ на данное дискриминационное решение, напомнив о том, что прошлогодние акции, нацеленные на ограничение доступа приднестровцев к голосованию на территории РМ, также не получили должной реакции", - говорится в сообщении.
Игнатьев призвал ОБСЕ обратить внимание и дать оценку действиям властей Молдавии, которые идут вразрез с базовыми демократическими принципами и влекут массовое ограничение неотъемлемых избирательных прав граждан Приднестровья. Он также подчеркнул важность тщательного мониторинга организации голосования жителей ПМР в день выборов с тем, чтобы не допустить повторения инцидентов, мешающих их свободному волеизъявлению.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын
22 августа, 14:24
 
В миреМолдавияКишиневСССРВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала