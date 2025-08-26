https://ria.ru/20250826/obse-2037705655.html
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев - РИА Новости, 26.08.2025
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:54:00+03:00
2025-08-26T16:54:00+03:00
2025-08-26T16:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
ссср
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой Хартманн выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на дискриминацию Кишиневом приднестровцев, сообщила пресс-служба МИД ПМР. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Министр выразил разочарование в связи с отсутствием реакции ОБСЕ на данное дискриминационное решение, напомнив о том, что прошлогодние акции, нацеленные на ограничение доступа приднестровцев к голосованию на территории РМ, также не получили должной реакции", - говорится в сообщении. Игнатьев призвал ОБСЕ обратить внимание и дать оценку действиям властей Молдавии, которые идут вразрез с базовыми демократическими принципами и влекут массовое ограничение неотъемлемых избирательных прав граждан Приднестровья. Он также подчеркнул важность тщательного мониторинга организации голосования жителей ПМР в день выборов с тем, чтобы не допустить повторения инцидентов, мешающих их свободному волеизъявлению. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250825/moldavija-2037554547.html
https://ria.ru/20250822/moldaviya-2036982995.html
молдавия
кишинев
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев
Игнатьев выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на решение ЦИК Молдавии