Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев

ТИРАСПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев во вторник на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабеллой Хартманн выразил разочарование отсутствием реакции ОБСЕ на дискриминацию Кишиневом приднестровцев, сообщила пресс-служба МИД ПМР. ЦИК Молдавии 24 августа постановил, что для жителей Приднестровья, желающих участвовать в парламентских выборах, будет открыто всего 12 избирательных участков, что втрое меньше, чем раньше. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Министр выразил разочарование в связи с отсутствием реакции ОБСЕ на данное дискриминационное решение, напомнив о том, что прошлогодние акции, нацеленные на ограничение доступа приднестровцев к голосованию на территории РМ, также не получили должной реакции", - говорится в сообщении. Игнатьев призвал ОБСЕ обратить внимание и дать оценку действиям властей Молдавии, которые идут вразрез с базовыми демократическими принципами и влекут массовое ограничение неотъемлемых избирательных прав граждан Приднестровья. Он также подчеркнул важность тщательного мониторинга организации голосования жителей ПМР в день выборов с тем, чтобы не допустить повторения инцидентов, мешающих их свободному волеизъявлению. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

