Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах - РИА Новости, 26.08.2025
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:58:00+03:00
2025-08-26T02:58:00+03:00
2025-08-26T02:59:00+03:00
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на опубликованный 26 августа доклад о неравенстве в среднем сегменте образования.“Из-за разницы в размерах бюджетов регионов и отсутствия единых подходов, финансирование школ отличается в разы”, — считает политик.Как утверждает парламентарий, ключевой источник неравенства — разница в объемах средств, выделяемых в регионах на одного ученика в год для получения соответствующего образования.
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах
Слуцкий: финансирование образования в Москве и в регионах должно быть равным