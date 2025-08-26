https://ria.ru/20250826/obrazovanie-2037568174.html

Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах

Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах - РИА Новости, 26.08.2025

Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на опубликованный 26 августа доклад о неравенстве в среднем сегменте образования.“Из-за разницы в размерах бюджетов регионов и отсутствия единых подходов, финансирование школ отличается в разы”, — считает политик.Как утверждает парламентарий, ключевой источник неравенства — разница в объемах средств, выделяемых в регионах на одного ученика в год для получения соответствующего образования.

