Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 26.08.2025 (обновлено: 02:59 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/obrazovanie-2037568174.html
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах - РИА Новости, 26.08.2025
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:58:00+03:00
2025-08-26T02:59:00+03:00
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на опубликованный 26 августа доклад о неравенстве в среднем сегменте образования.“Из-за разницы в размерах бюджетов регионов и отсутствия единых подходов, финансирование школ отличается в разы”, — считает политик.Как утверждает парламентарий, ключевой источник неравенства — разница в объемах средств, выделяемых в регионах на одного ученика в год для получения соответствующего образования.
https://ria.ru/20250822/shkola-2036883081.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, общество, россия
Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Общество, Россия
Слуцкий призвал уравнять финансирование образования в Москве и в регионах

Слуцкий: финансирование образования в Москве и в регионах должно быть равным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал закрепить федеральный стандарт расчета подушевого финансирования в сфере школьного образования, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на опубликованный 26 августа доклад о неравенстве в среднем сегменте образования.
“Из-за разницы в размерах бюджетов регионов и отсутствия единых подходов, финансирование школ отличается в разы”, — считает политик.
Учитель забирает мобильный телефон на уроке - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В ОП предупредили о запрете использования мобильных телефонов в школе
22 августа, 02:53
Как утверждает парламентарий, ключевой источник неравенства — разница в объемах средств, выделяемых в регионах на одного ученика в год для получения соответствующего образования.
 
МоскваЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала