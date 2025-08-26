Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом
08:38 26.08.2025
В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом
происшествия
рязанская область
рязанский район
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома в Рязанской области, повреждена крыша, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с полуночи до 06.10 мск ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Рязанской областью. "По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб", - написал Малков в своем Telegram-канале.
рязанская область
рязанский район
происшествия, рязанская область, рязанский район, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Рязанская область, Рязанский район, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома в Рязанской области, повреждена крыша, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с полуночи до 06.10 мск ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Рязанской областью.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб", - написал Малков в своем Telegram-канале.
