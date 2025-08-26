https://ria.ru/20250826/oblomki-2037585120.html

В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом

Обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома в Рязанской области, повреждена крыша, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома в Рязанской области, повреждена крыша, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с полуночи до 06.10 мск ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Рязанской областью. "По предварительной информации, пострадавших нет. В Рязанском районе обломки беспилотника упали во двор частного дома, повреждена крыша. Возгорание оперативно ликвидировано. Оценивается материальный ущерб", - написал Малков в своем Telegram-канале.

Варвара Скокшина

