В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:04:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, в 07.50 (03.50 мск) на территории Ленинского района города Новосибирска водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом "Нефаз" (маршрут 60)… у дома 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Cherry Tiggo, Volkswagen Polo", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
