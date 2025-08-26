Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
09:04 26.08.2025 (обновлено: 10:11 26.08.2025)
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
происшествия
новосибирск
ленинский район
volkswagen group
toyota corolla
volkswagen touareg
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, в 07.50 (03.50 мск) на территории Ленинского района города Новосибирска водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом "Нефаз" (маршрут 60)… у дома 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Cherry Tiggo, Volkswagen Polo", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
происшествия, новосибирск, ленинский район, volkswagen group, toyota corolla, volkswagen touareg
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район, Volkswagen Group, Toyota Corolla, Volkswagen Touareg
© Госавтоинспекция Новосибирской области/TelegramДТП по улице Титова в Новосибирске
ДТП по улице Титова в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона.
"По предварительной информации, в 07.50 (03.50 мск) на территории Ленинского района города Новосибирска водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом "Нефаз" (маршрут 60)… у дома 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Cherry Tiggo, Volkswagen Polo", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ПроисшествияНовосибирскЛенинский районVolkswagen GroupToyota CorollaVolkswagen Touareg
 
 
