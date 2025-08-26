https://ria.ru/20250826/novosibirsk-2037588684.html

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины - РИА Новости, 26.08.2025

В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины

Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:04:00+03:00

2025-08-26T09:04:00+03:00

2025-08-26T10:11:00+03:00

происшествия

новосибирск

ленинский район

volkswagen group

toyota corolla

volkswagen touareg

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037598645_0:5:1242:704_1920x0_80_0_0_6e179f85d9ca5aeddade39ec093b96d2.jpg

НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Водитель автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса, неуправляемая машина повредила три припаркованные иномарки, сообщает Госавтоинспекция региона. "По предварительной информации, в 07.50 (03.50 мск) на территории Ленинского района города Новосибирска водитель-мужчина 1969 года рождения, управляя автобусом "Нефаз" (маршрут 60)… у дома 30 по улице Титова совершил наезд на припаркованные автомобили Toyota Mark, Cherry Tiggo, Volkswagen Polo", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции пояснили, что водитель автобуса скончался на месте ДТП, причина его смерти устанавливается медицинскими работниками. Пассажиры автобуса не пострадали. В припаркованных иномарках водителей и пассажиров не было. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

новосибирск

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, ленинский район, volkswagen group, toyota corolla, volkswagen touareg