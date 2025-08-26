Рейтинг@Mail.ru
15:15 26.08.2025 (обновлено: 16:30 26.08.2025)
Технология "Лаборатории Касперского" будет проверять номера в MAX
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Определитель номера от "Лаборатории Касперского" будет автоматически проверять номера телефонов пользователей в Max - технология предоставит информацию о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере, говорится в релизе пресс-службы Мах. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Лаборатория Касперского" и национальный мессенджер Мах реализовали возможность автоматической проверки номеров с помощью технологий Kaspersky Who Calls… Интеграция технологий Kaspersky Who Calls в Мах предоставит пользователям информацию о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере", - сказано в релизе. Технология обеспечит пользователям Мах дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества. Решение будет выявлять потенциально мошеннические номера с помощью комплекса технологий, в том числе используя несколько моделей машинного обучения. "Такая необходимость обусловлена ландшафтом киберугроз: по данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года доля пользователей в России, которые столкнулись с "классическими" звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 57%", - отмечается в релизе. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
2025
1920
1920
true
Технология "Лаборатории Касперского" будет проверять номера в MAX

В мессенджер MAX внедрили автоматическую проверку номеров

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Определитель номера от "Лаборатории Касперского" будет автоматически проверять номера телефонов пользователей в Max - технология предоставит информацию о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере, говорится в релизе пресс-службы Мах.
"Лаборатория Касперского" и национальный мессенджер Мах реализовали возможность автоматической проверки номеров с помощью технологий Kaspersky Who Calls… Интеграция технологий Kaspersky Who Calls в Мах предоставит пользователям информацию о репутации номера, категории организации и ее названии при коммуникации в мессенджере", - сказано в релизе.
Технология обеспечит пользователям Мах дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества. Решение будет выявлять потенциально мошеннические номера с помощью комплекса технологий, в том числе используя несколько моделей машинного обучения.
"Такая необходимость обусловлена ландшафтом киберугроз: по данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года доля пользователей в России, которые столкнулись с "классическими" звонками с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, составила 57%", - отмечается в релизе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
