Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 26.08.2025 (обновлено: 10:28 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/nomer-2037602167.html
Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров
Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров - РИА Новости, 26.08.2025
Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров
Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T10:26:00+03:00
2025-08-26T10:28:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:95:2947:1752_1920x0_80_0_0_4a23e63cac94a1b24c4fde660c3a5fb8.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ. "Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max. Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.
https://ria.ru/20250826/karty-2037601631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b942eddde30e167bbe40c997e7f8739b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров

Россияне смогут запретить международные звонки в рамках борьбы с мошенниками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина в маске на станции московского метрополитена
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина в маске на станции московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ.
"Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max.
Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.
Девушка у банкомата Сбера - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Россиянам планируют запретить заводить более десяти банковских карт
10:21
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала