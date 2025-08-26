https://ria.ru/20250826/nomer-2037602167.html

Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров

Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров - РИА Новости, 26.08.2025

Россияне смогут запретить вызовы с иностранных номеров

Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T10:26:00+03:00

2025-08-26T10:26:00+03:00

2025-08-26T10:28:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:95:2947:1752_1920x0_80_0_0_4a23e63cac94a1b24c4fde660c3a5fb8.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй пакет мер против кибермошенничества содержит возможность установить запрет на входящие вызовы с иностранных номеров, в остальных случаях международные звонки будут маркироваться, сообщает Минцифры РФ. "Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором", - пишет министерство в своем канале в Max. Эта мера, отметили в Минцифры, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

https://ria.ru/20250826/karty-2037601631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия