В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China

12:56 26.08.2025
нижневартовск
россия
пекин
air china
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запасной самолёт авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон-Пекин, экипаж которого принял решение о посадке на запасном аэродроме в России, к 16.00 мск, сообщила Росавиация. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Запасной борт ожидается около 16.00 мск", - сообщила Росавиация. Там уточнили, что пассажиров этого рейса размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовска. Росавиация сообщала, что авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск.
нижневартовск, россия, пекин, air china, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижневартовск, Россия, Пекин, Air China, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запасной самолёт авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон-Пекин, экипаж которого принял решение о посадке на запасном аэродроме в России, к 16.00 мск, сообщила Росавиация.
Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса ЛондонПекин во вторник принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
"Запасной борт ожидается около 16.00 мск", - сообщила Росавиация.
Там уточнили, что пассажиров этого рейса размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовска.
Росавиация сообщала, что авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск.
НижневартовскРоссияПекинAir ChinaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
