https://ria.ru/20250826/nizhnevartovsk-2037639367.html

В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China

В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China - РИА Новости, 26.08.2025

В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China

Запасной самолёт авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон-Пекин, экипаж которого принял решение о посадке на запасном... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:56:00+03:00

2025-08-26T12:56:00+03:00

2025-08-26T12:56:00+03:00

нижневартовск

россия

пекин

air china

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запасной самолёт авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон-Пекин, экипаж которого принял решение о посадке на запасном аэродроме в России, к 16.00 мск, сообщила Росавиация. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Запасной борт ожидается около 16.00 мск", - сообщила Росавиация. Там уточнили, что пассажиров этого рейса размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовска. Росавиация сообщала, что авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск.

https://ria.ru/20250821/aviatsiya-2036824760.html

нижневартовск

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижневартовск, россия, пекин, air china, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия