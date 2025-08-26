В Нижневартовск прибудет запасной самолет Air China

https://ria.ru/20250826/nizhnevartovsk-2037639367.html
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запасной самолёт авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон-Пекин, экипаж которого принял решение о посадке на запасном аэродроме в России, к 16.00 мск, сообщила Росавиация. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Запасной борт ожидается около 16.00 мск", - сообщила Росавиация. Там уточнили, что пассажиров этого рейса размещают в международном терминале аэропорта Нижневартовска. Росавиация сообщала, что авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск.
