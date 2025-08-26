https://ria.ru/20250826/nizhnevartovsk-2037629913.html

Пассажиров самолета Air China разместят в аэропорту Нижневартовска

26.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Пассажиров самолета компании Air China, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска, планируется разместить в международном терминале аэропорта, сообщил глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасной аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Сейчас решается вопрос по временному размещению их (пассажиров - ред.) в международном терминале нашего аэропорта, чтобы дождаться резервный борт, который должен вылететь в ближайшее время", - приводит пресс-служба правительства региона слова Кощенко. По его словам, экипаж и пассажиры в данный момент все еще находятся на борту, так как идет решение вопроса о пересечении государственной границы. Глава Нижневартовска подчеркнул, что ситуация находится на контроле руководства аэропорта и правительства региона. "Все вопросы сегодня закрываем. По мере необходимости, конечно, будем принимать дополнительные решения", - заключил Кощенко. Росавиация сообщала, что авиакомпания Air China направила резервный борт в Нижневартовск за пассажирами, самолет прилетит в 14.00 мск и вылетит в Пекин в 18.00 мск.

