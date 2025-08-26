Рейтинг@Mail.ru
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту - РИА Новости, 26.08.2025
11:03 26.08.2025
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту - РИА Новости, 26.08.2025
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту
Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14.00 мск и отправится в Пекин в 18.00 мск. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Борт приземлился в 9.20 (7.20 мск – ред.) в аэропорту Нижневартовска, вынужденная посадка по технической причине, на борту 20 детей. В настоящее время воздушное судно находится на стоянке, пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался. Пока пассажиры находятся на борту", – сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала агентству, что ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, находится на контроле надзорного ведомства.
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту

Пассажиры самолета Air China, севшего в Нижневартовске, остаются на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса ЛондонПекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.
Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14.00 мск и отправится в Пекин в 18.00 мск. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров.
"Борт приземлился в 9.20 (7.20 мск – ред.) в аэропорту Нижневартовска, вынужденная посадка по технической причине, на борту 20 детей. В настоящее время воздушное судно находится на стоянке, пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался. Пока пассажиры находятся на борту", – сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала агентству, что ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, находится на контроле надзорного ведомства.
