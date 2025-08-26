https://ria.ru/20250826/nizhnevartovsk-2037607178.html
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту - РИА Новости, 26.08.2025
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту
Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:03:00+03:00
2025-08-26T11:03:00+03:00
2025-08-26T11:03:00+03:00
пекин
нижневартовск
лондон
air china
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске, пока находятся на борту, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. Для дальнейшей перевозки Air China приняла решение направить в Нижневартовск резервный борт. Как ожидается, он прилетит в 14.00 мск и отправится в Пекин в 18.00 мск. На борту находились 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров. "Борт приземлился в 9.20 (7.20 мск – ред.) в аэропорту Нижневартовска, вынужденная посадка по технической причине, на борту 20 детей. В настоящее время воздушное судно находится на стоянке, пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался. Пока пассажиры находятся на борту", – сказал собеседник агентства. Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала агентству, что ситуация, связанная с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, находится на контроле надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250825/samolet-2037342677.html
https://ria.ru/20250825/samolet-2037369245.html
пекин
нижневартовск
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, нижневартовск, лондон, air china, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пекин, Нижневартовск, Лондон, Air China, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Пассажиры самолета, севшего в Нижневартовске, остаются на борту
Пассажиры самолета Air China, севшего в Нижневартовске, остаются на борту