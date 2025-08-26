Рейтинг@Mail.ru
В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/mvd-2037582368.html
В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года
В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года - РИА Новости, 26.08.2025
В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года
Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность на дороге в связи с приближающимся началом нового учебного года, родителям нужно напомнить... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:11:00+03:00
2025-08-26T08:11:00+03:00
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036672326_0:0:3208:1805_1920x0_80_0_0_4c71426870cd9b1ab5a61ce545940ca0.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность на дороге в связи с приближающимся началом нового учебного года, родителям нужно напомнить детям правила безопасного поведения в местах движения автомобилей, а водителям требуется быть осторожными вблизи учебных заведений, призвала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Приближается новый учебный год и улицы городов вновь наполнятся юными пешеходами. После долгих летних каникул ребята, отвыкшие от интенсивного городского движения, возвратятся за школьные парты. Миллионы детей и подростков отправятся за знаниями, становясь активными участниками дорожного движения. В этот период всем нам необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность", - написала Волк в своем Telegram-канале. Официальный представитель МВД России напомнила, что водителям необходимо проявлять особую осторожность во время движения вблизи школ, детских садов, а также на пешеходных переходах и во дворах. Родителям же Волк порекомендовала найти время, чтобы еще раз напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге. "Еще один важный момент - сделайте вашего ребенка заметным на дороге. С наступлением осени дни становятся короче, поэтому в сумерках или в плохую погоду водитель может не заметить маленького пешехода. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и обуви - простая, но очень эффективная мера. Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь", - добавила официальный представитель МВД РФ.
https://ria.ru/20250823/moshenniki-2037210237.html
https://ria.ru/20250826/moshenichestvo-2037570717.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036672326_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b998ba72b9d0803ee58c6713946b90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД призвали водителей быть осторожными в преддверии начала учебного года

МВД призвало водителей быть бдительными на дороге перед началом учебного года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность на дороге в связи с приближающимся началом нового учебного года, родителям нужно напомнить детям правила безопасного поведения в местах движения автомобилей, а водителям требуется быть осторожными вблизи учебных заведений, призвала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Приближается новый учебный год и улицы городов вновь наполнятся юными пешеходами. После долгих летних каникул ребята, отвыкшие от интенсивного городского движения, возвратятся за школьные парты. Миллионы детей и подростков отправятся за знаниями, становясь активными участниками дорожного движения. В этот период всем нам необходимо проявлять максимальную бдительность и ответственность", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
МВД рассказало о мошенничестве в приложении Google Meet
23 августа, 20:17
Официальный представитель МВД России напомнила, что водителям необходимо проявлять особую осторожность во время движения вблизи школ, детских садов, а также на пешеходных переходах и во дворах. Родителям же Волк порекомендовала найти время, чтобы еще раз напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге.
"Еще один важный момент - сделайте вашего ребенка заметным на дороге. С наступлением осени дни становятся короче, поэтому в сумерках или в плохую погоду водитель может не заметить маленького пешехода. Световозвращающие элементы на одежде, рюкзаках и обуви - простая, но очень эффективная мера. Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь", - добавила официальный представитель МВД РФ.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Названа самая популярная схема мошенничества перед 1 сентября
04:03
 
ОбществоИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала