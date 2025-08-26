https://ria.ru/20250826/murom-2037609124.html
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Житель Мурома получил пять лет колонии за фото машин с символикой СВО
Житель Мурома, который фотографировал машины с символикой, свидетельствовавшей о поддержке ее владельцем СВО, и направлял снимки в украинские чаты, получил 5... РИА Новости, 26.08.2025
РЯЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости. Житель Мурома, который фотографировал машины с символикой, свидетельствовавшей о поддержке ее владельцем СВО, и направлял снимки в украинские чаты, получил 5 лет колонии общего режима, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. Ранее УФСБ по Владимирской области сообщало о выявлении противоправной деятельности жителя Мурома 1982 года рождения, причастного к установлению и поддержанию отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в антироссийской деятельности при отсутствии признаков госизмены. В марте в его отношении возбудили уголовное дело по ст.275.1 УК РФ. Мужчина, по данным ведомства, фотографировал машины с символикой поддержки СВО и направлял снимки в украинские чаты. "В августе 2025 года Владимирским областным судом фигурант признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также ему запретили администрировать сайты сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу. Как уточнили РИА Новости в суде, 5 лет назначены с учетом предыдущего наказания. По информации УФСБ, в прошлом году фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение в крупном размере без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, а также за публикацию в интернете постов с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, работников или служащих государственных организаций. По данным Муромского горсуда, он был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ и по ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем частичного сложения приговорен к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима.
