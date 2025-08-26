Рейтинг@Mail.ru
Число машин в очереди у Крымского моста превысило 1,1 тысячи - РИА Новости, 26.08.2025
15:33 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/most-2037681019.html
Число машин в очереди у Крымского моста превысило 1,1 тысячи
Число машин в очереди у Крымского моста превысило 1,1 тысячи - РИА Новости, 26.08.2025
Число машин в очереди у Крымского моста превысило 1,1 тысячи
Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило 1,1 тысячи, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило 1,1 тысячи, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В последние дни лета поток автомобилей, выезжающих с полуострова через Крымский мост, существенно возрос и превышает число машин на въезд в Крым. С утра вторника очередь на выезд из Крыма не превышала 100 автомобилей и стала расти к полудню. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1130 транспортных средств. Время ожидания более трех часов" , - говорится в сообщении на 15.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило 1,1 тысячи, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
В последние дни лета поток автомобилей, выезжающих с полуострова через Крымский мост, существенно возрос и превышает число машин на въезд в Крым. С утра вторника очередь на выезд из Крыма не превышала 100 автомобилей и стала расти к полудню.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1130 транспортных средств. Время ожидания более трех часов" , - говорится в сообщении на 15.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
