https://ria.ru/20250826/most-2037633635.html
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту - РИА Новости, 26.08.2025
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:39:00+03:00
2025-08-26T12:39:00+03:00
2025-08-26T12:39:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026880872_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_683903693f90d5f2aa3c46b7ede29233.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. "Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.
https://ria.ru/20250826/deti-2037633502.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026880872_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_5cca7b139ac4a73bee193c315d191124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон.
"Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.