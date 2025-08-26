https://ria.ru/20250826/most-2037633635.html

Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту

2025-08-26T12:39:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. "Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.

