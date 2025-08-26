Рейтинг@Mail.ru
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:39 26.08.2025
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту - РИА Новости, 26.08.2025
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту
Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.08.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026880872_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_683903693f90d5f2aa3c46b7ede29233.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. "Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон. "Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Начались работы по замене деформационных швов на московском Крымском мосту

Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Крымский мост в Москве.
Крымский мост в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Крымский мост в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Начались работы по замене деформационных швов на Крымском мосту, их проведут с частичным перекрытием движения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
"Работы по замене деформационных швов начались на Крымском мосту. Их проведут с частичным перекрытием движения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты демонтируют конструкции старых деформационных швов и установят новые, после чего проведут армирование, бетонирование и устройство переходных зон.
"Специалисты ГБУ "Гормост" заменят около тысячи метров деформационных швов, которые утратили герметичность из-за влияния дорожного движения и погодных условий", - добавляется в публикации.
Более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы
12:38
Более 10 тыс знаков "Осторожно, дети!" нанесли на дороги Москвы
12:38
 
Москва
 
 
