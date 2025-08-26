https://ria.ru/20250826/moskvichi-2037586351.html

Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО

Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025

Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО

Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T08:49:00+03:00

2025-08-26T08:49:00+03:00

2025-08-26T08:49:00+03:00

общество

москва

брянская область

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят - это профессиональные военные", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что Москва оказывает большую помощь Минобороны РФ – это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. "Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город – помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством", - добавил он.

https://ria.ru/20250826/boets-2037584923.html

https://ria.ru/20250825/naemnik-2037352175.html

москва

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, брянская область, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)