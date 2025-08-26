https://ria.ru/20250826/moskvichi-2037586351.html
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО
Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:49:00+03:00
2025-08-26T08:49:00+03:00
2025-08-26T08:49:00+03:00
общество
москва
брянская область
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят - это профессиональные военные", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что Москва оказывает большую помощь Минобороны РФ – это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. "Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город – помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством", - добавил он.
https://ria.ru/20250826/boets-2037584923.html
https://ria.ru/20250825/naemnik-2037352175.html
москва
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, брянская область, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Москва, Брянская область, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО
Собянин заявил, что около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО