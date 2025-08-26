Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО - РИА Новости, 26.08.2025
08:49 26.08.2025
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО
Собянин рассказал, сколько москвичей находятся в зоне СВО
Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025
общество
москва
брянская область
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят - это профессиональные военные", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Мэр отметил, что Москва оказывает большую помощь Минобороны РФ – это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа. "Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город – помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством", - добавил он.
москва
брянская область
общество, москва, брянская область, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Москва, Брянская область, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Это те, кто были мобилизованы или пошли по контракту. Часть ребят - это профессиональные военные", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Мэр отметил, что Москва оказывает большую помощь Минобороны РФ – это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа.
"Кроме этого, огромное волонтерское движение направляет гуманитарную помощь нашим бойцам. Вы знаете, мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят. В Вороновском создан крупнейший реабилитационный центр в стране. Мы, конечно, занимаемся и семьями военнослужащих. Тем, кто закончил службу и пришел в город – помогаем с реабилитацией, лечением и трудоустройством", - добавил он.
ОбществоМоскваБрянская областьСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
