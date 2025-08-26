https://ria.ru/20250826/moskva-2037711124.html
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе
2025-08-26T17:21:00+03:00
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса египетской авиакомпании EgyptAir, должны вылететь в Москву во вторник вечером, сообщили источники РИА Новости. Ранее одна из пассажирок рейса MS 727 рассказала РИА Новости, что запланированный в понедельник вылет из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" был отменен из-за технической неисправности самолета после семи часов ожидания, пассажиров развезли по отелям. "Рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в российскую столицу Москву, который должен был вылететь в понедельник, был отложен после того, как на одной из авиационных шин самолета была зафиксирована техническая неисправность", - сказал источник в EgyptAir. По словам собеседника агентства, после обнаружения неисправности авиакомпания приняла решение заменить шину, провести необходимое техническое обслуживание и вызвать новый экипаж, поскольку рабочее время экипажа, который изначально должен был лететь, уже закончилось. "Новое запланированное время вылета – вторник, 21:30", - добавил источник. В свою очередь источник в туристическом секторе, знакомый с ситуацией, отметил, что вылет самолета из Шарм-эш-Шейха в Москву ожидается после 22.00 по местному времени (совпадает с мск).
