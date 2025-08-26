Рейтинг@Mail.ru
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/moskva-2037711124.html
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 26.08.2025
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса египетской авиакомпании EgyptAir, должны вылететь в Москву во вторник вечером, сообщили... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:21:00+03:00
2025-08-26T17:21:00+03:00
шарм-эш-шейх
москва
домодедово (аэропорт)
egyptair
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2849e42f2b6e3f5f2e8405820ef87335.jpg
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса египетской авиакомпании EgyptAir, должны вылететь в Москву во вторник вечером, сообщили источники РИА Новости. Ранее одна из пассажирок рейса MS 727 рассказала РИА Новости, что запланированный в понедельник вылет из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" был отменен из-за технической неисправности самолета после семи часов ожидания, пассажиров развезли по отелям. "Рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в российскую столицу Москву, который должен был вылететь в понедельник, был отложен после того, как на одной из авиационных шин самолета была зафиксирована техническая неисправность", - сказал источник в EgyptAir. По словам собеседника агентства, после обнаружения неисправности авиакомпания приняла решение заменить шину, провести необходимое техническое обслуживание и вызвать новый экипаж, поскольку рабочее время экипажа, который изначально должен был лететь, уже закончилось. "Новое запланированное время вылета – вторник, 21:30", - добавил источник. В свою очередь источник в туристическом секторе, знакомый с ситуацией, отметил, что вылет самолета из Шарм-эш-Шейха в Москву ожидается после 22.00 по местному времени (совпадает с мск).
https://ria.ru/20250821/egipet-2036632075.html
https://ria.ru/20250826/egipet-2037609965.html
шарм-эш-шейх
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198119_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f73217f602dd7a6b98dac5542ee89e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шарм-эш-шейх, москва, домодедово (аэропорт), egyptair, в мире
Шарм-эш-Шейх, Москва, Домодедово (аэропорт), EgyptAir, В мире
Источники сообщили, когда вылетят россияне, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе

Застрявшие в Шарм-эш-Шейхе россияне должны вылететь в Москву сегодня

© РИА Новости / Надим Зуауи | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Надим Зуауи
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 26 авг - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса египетской авиакомпании EgyptAir, должны вылететь в Москву во вторник вечером, сообщили источники РИА Новости.
Ранее одна из пассажирок рейса MS 727 рассказала РИА Новости, что запланированный в понедельник вылет из Шарм-эш-Шейха в "Домодедово" был отменен из-за технической неисправности самолета после семи часов ожидания, пассажиров развезли по отелям.
Пляж в курортном городе Таба - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Египетские отели не собираются отказываться от системы "все включено"
21 августа, 05:52
"Рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха в российскую столицу Москву, который должен был вылететь в понедельник, был отложен после того, как на одной из авиационных шин самолета была зафиксирована техническая неисправность", - сказал источник в EgyptAir.
По словам собеседника агентства, после обнаружения неисправности авиакомпания приняла решение заменить шину, провести необходимое техническое обслуживание и вызвать новый экипаж, поскольку рабочее время экипажа, который изначально должен был лететь, уже закончилось.
"Новое запланированное время вылета – вторник, 21:30", - добавил источник.
В свою очередь источник в туристическом секторе, знакомый с ситуацией, отметил, что вылет самолета из Шарм-эш-Шейха в Москву ожидается после 22.00 по местному времени (совпадает с мск).
Туристы загорают на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
"Уже несколько десятков". СМИ раскрыли, что случилось с россиянами в Египте
11:16
 
Шарм-эш-ШейхМоскваДомодедово (аэропорт)EgyptAirВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала