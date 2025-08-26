Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных - РИА Новости, 26.08.2025
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:47:00+03:00
2025-08-26T13:47:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области. "Задержан житель Москвы, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован, ему может грозить вплоть до семи лет лишения свободы. "Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных

В Москве ФСБ задержала мужчину за призывы к убийствам российских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.
"Задержан житель Москвы, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован, ему может грозить вплоть до семи лет лишения свободы.
"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ
Вчера, 09:46
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала