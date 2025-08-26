https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html

В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области. "Задержан житель Москвы, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован, ему может грозить вплоть до семи лет лишения свободы. "Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении.

