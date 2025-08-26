https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных - РИА Новости, 26.08.2025
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:47:00+03:00
2025-08-26T13:47:00+03:00
2025-08-26T13:47:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области. "Задержан житель Москвы, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении. Отмечается, что у задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован, ему может грозить вплоть до семи лет лишения свободы. "Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
В Москве ФСБ задержала мужчину за призывы к убийствам российских военных
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Силовики задержали москвича, призывавшего в соцсетях и мессенджерах к убийствам российских военных и правоохранителей, сейчас он арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и области.
"Задержан житель Москвы
, 1978 года рождения, причастный к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. В настоящее время он арестован, ему может грозить вплоть до семи лет лишения свободы.
"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - подчеркивается в сообщении.