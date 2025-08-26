Рейтинг@Mail.ru
Арестованного главу ДОСААФ Краснодарского края этапировали в Москву - РИА Новости, 26.08.2025
10:17 26.08.2025
Арестованного главу ДОСААФ Краснодарского края этапировали в Москву
происшествия
россия
краснодарский край
москва
досааф
газпром
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председателя регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю Бориса Левитского этапировали в Москву по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости информированный источник. "Левитского привезли в Москву. Он содержится в одном из изоляторов. В дальнейшем продлять меру пресечения ему будет столичный суд", - сказал собеседник агентства. Материал о продлении ареста Левитскому поступил в Хамовнический суд Москвы, дата заседания пока не назначена. В пресс-службе инстанции РИА Новости не уточнили деталей о личности фигуранта. Согласно картотеке, ему вменяется часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до десяти лет лишения свободы. Суть уголовного дела не сообщается. Согласно информации на сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, Левитский с 2001 по 2016 годы работал на различных руководящих должностях в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 по 2020 годы - депутат законодательного собрания Краснодарского края. С 2017 года является членом президиума совета кубанского отделения ДОСААФ России, возглавил отделение в 2020 году.
происшествия, россия, краснодарский край, москва, досааф, газпром
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, ДОСААФ, Газпром
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБорис Левитский
Борис Левитский . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председателя регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю Бориса Левитского этапировали в Москву по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Левитского привезли в Москву. Он содержится в одном из изоляторов. В дальнейшем продлять меру пресечения ему будет столичный суд", - сказал собеседник агентства.
Материал о продлении ареста Левитскому поступил в Хамовнический суд Москвы, дата заседания пока не назначена. В пресс-службе инстанции РИА Новости не уточнили деталей о личности фигуранта.
Согласно картотеке, ему вменяется часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия). По ней грозит до десяти лет лишения свободы. Суть уголовного дела не сообщается.
Согласно информации на сайте регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края, Левитский с 2001 по 2016 годы работал на различных руководящих должностях в ОАО "Газпром", ООО "Кубань газпром", ООО "Газпром добыча Краснодар". С 2012 по 2020 годы - депутат законодательного собрания Краснодарского края. С 2017 года является членом президиума совета кубанского отделения ДОСААФ России, возглавил отделение в 2020 году.
