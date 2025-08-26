https://ria.ru/20250826/moskva-2037585760.html

В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности

26.08.2025

Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "По поводу преступлений: за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности", - рассказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Несмотря на это, всё равно нужно работать над тем, чтобы добиваться максимального порядка в сфере миграции, отметил мэр. "Поэтому правительство Москвы при поддержке президента получило разрешение на проведение целого ряда экспериментов на территории московского региона", - добавил Собянин. Он напомнил, что с 1 сентября будет введена система по аналогии с системой социального регистра времен ковида, когда нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов для того, чтобы знать его местонахождение.

