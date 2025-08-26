Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности
08:44 26.08.2025 (обновлено: 08:59 26.08.2025)
В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности
В Москве снизилось число преступлений мигрантов против личности
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "По поводу преступлений: за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности", - рассказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Несмотря на это, всё равно нужно работать над тем, чтобы добиваться максимального порядка в сфере миграции, отметил мэр. "Поэтому правительство Москвы при поддержке президента получило разрешение на проведение целого ряда экспериментов на территории московского региона", - добавил Собянин. Он напомнил, что с 1 сентября будет введена система по аналогии с системой социального регистра времен ковида, когда нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов для того, чтобы знать его местонахождение.
москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Преступлений мигрантов против личности в Москве стало меньше почти на треть за последние 10 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По поводу преступлений: за последние 10 лет у нас практически на треть уменьшились все виды преступлений мигрантов против личности", - рассказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".
Несмотря на это, всё равно нужно работать над тем, чтобы добиваться максимального порядка в сфере миграции, отметил мэр.
"Поэтому правительство Москвы при поддержке президента получило разрешение на проведение целого ряда экспериментов на территории московского региона", - добавил Собянин.
Он напомнил, что с 1 сентября будет введена система по аналогии с системой социального регистра времен ковида, когда нужно было отправлять фотографии своего местонахождения через приложение. Аналогичная программа вводится для мигрантов для того, чтобы знать его местонахождение.
На юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов
29 августа 2024, 19:08
29 августа 2024, 19:08
 
