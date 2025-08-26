Рейтинг@Mail.ru
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:17 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T08:17:00+03:00
2025-08-26T08:17:00+03:00
туризм
москва
сергей собянин
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920525950_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d9477986942bbdd67df4ecfb469e6116.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20250718/put-2029826423.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920525950_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0a380f86502d8ddf73a0f6e9d1c8e8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, новости - туризм
Туризм, Москва, Сергей Собянин, Новости - Туризм
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы

Собянин заявил, что Москва не собирается вводить туристический налог

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид с гостиницы "Москва" на Кремль
Вид с гостиницы Москва на Кремль - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид с гостиницы "Москва" на Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей.
"Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
Вид на Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Раскрыто, насколько быстрее туристы будут добираться в Геленджик из Москвы
18 июля, 00:22
 
ТуризмМоскваСергей СобянинНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала