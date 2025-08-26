https://ria.ru/20250826/moskva-2037582823.html
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы - РИА Новости, 26.08.2025
Собянин ответил на вопрос о туристическом налоге для Москвы
Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москва не собирается вводить туристический налог, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Не собираемся", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде", отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что до 2010 года вход в городские парки был платный, что создавало неудобства для жителей. "Мы освободили людей от этой платы, но внутри парков появилось много платных аттракционов и мероприятий. Также и по туризму. Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл?", - добавил Собянин.
