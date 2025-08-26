https://ria.ru/20250826/moshenniki-2037685171.html
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 26.08.2025
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта предупредил столичных автомобилистов о случаях мошенничества, связанных со штрафами. "Внимание, автовладельцы! Остерегайтесь мошенников... Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и госуслуг. Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления", - говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта. Уточняется, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту: автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации; на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг. "В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники. Будем и дальше заботиться о вашей безопасности", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
Автомобилистов в Москве предупредили о мошенничестве с фейковыми штрафами