Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
15:50 26.08.2025 (обновлено: 16:07 26.08.2025)
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
Департамент транспорта предупредил столичных автомобилистов о случаях мошенничества, связанных со штрафами. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта предупредил столичных автомобилистов о случаях мошенничества, связанных со штрафами. "Внимание, автовладельцы! Остерегайтесь мошенников... Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и госуслуг. Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления", - говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта. Уточняется, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту: автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации; на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг. "В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники. Будем и дальше заботиться о вашей безопасности", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Департамент транспорта предупредил столичных автомобилистов о случаях мошенничества, связанных со штрафами.
"Внимание, автовладельцы! Остерегайтесь мошенников... Если вы получили сообщение о штрафе, будьте внимательны. В каждом постановлении есть информация об органе, который его вынес. Проверьте совпадение на портале mos.ru и госуслуг. Также там можно посмотреть наличие штрафа, введя номер авто или постановления", - говорится в сообщении Telegram-канала столичного департамента транспорта.
Уточняется, что официальные постановления об административных правонарушениях не отправляют сразу в почтовый ящик или на электронную почту: автовладелец может получить только уведомление о заказном письме, которое направлено по месту регистрации; на электронную почту может прийти только уведомление о вынесении постановления с ссылкой на портал госуслуг.
"В связи с участившимися случаями мошенничества призываем москвичей быть особенно осторожными при получении информации о штрафах. Данные в постановлениях следует всегда проверять через официальные источники. Будем и дальше заботиться о вашей безопасности", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
