https://ria.ru/20250826/moryachka-2037595237.html

Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным

Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным - РИА Новости, 26.08.2025

Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным

Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:52:00+03:00

2025-08-26T09:52:00+03:00

2025-08-26T09:52:00+03:00

саров

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037291910_0:105:2730:1641_1920x0_80_0_0_028dfa3b6a0e776bb6fca46f797453ba.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в Сарове, рассказала РИА Новости, что с волнением в тот день ей помог справиться доброжелательный настрой президента к ней и ее коллегам. Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе "Арктика", удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Сам президент задал тон этой встречи – дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот", - сказал Вдовина.

https://ria.ru/20250822/flot-2037090402.html

саров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

саров, россия, владимир путин, общество