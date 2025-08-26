https://ria.ru/20250826/moryachka-2037595237.html
Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным
2025-08-26T09:52:00+03:00
2025-08-26T09:52:00+03:00
2025-08-26T09:52:00+03:00
саров
россия
владимир путин
общество
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в Сарове, рассказала РИА Новости, что с волнением в тот день ей помог справиться доброжелательный настрой президента к ней и ее коллегам. Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе "Арктика", удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Сам президент задал тон этой встречи – дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот", - сказал Вдовина.
саров
россия
саров, россия, владимир путин, общество
Саров, Россия, Владимир Путин, Общество
Морячка Вдовина рассказала о доброжелательном настрое Путина на встрече
Путин
23 августа в Сарове
провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе "Арктика", удивился такому высокому для молодой девушки званию.
"Сам президент задал тон этой встречи – дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот", - сказал Вдовина.