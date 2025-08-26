Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025

Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным
09:52 26.08.2025
Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным
Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным - РИА Новости, 26.08.2025
Морячка Вдовина рассказала, что помогло не волноваться на встрече с Путиным
Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в Сарове, рассказала РИА Новости, что с волнением в тот день ей помог справиться доброжелательный настрой президента к ней и ее коллегам. Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе "Арктика", удивился такому высокому для молодой девушки званию. "Сам президент задал тон этой встречи – дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот", - сказал Вдовина.
2025
Новости
© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли" Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина
Второй помощник капитана предприятия Росатома Атомфлот Нина Вдовина - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Фонд поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли"
Второй помощник капитана предприятия "Росатома" "Атомфлот" Нина Вдовина. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Второй помощник капитана ледокола "Арктика" Нина Вдовина, удивившая президента России Владимира Путина своей молодостью и высокой должностью в ходе встречи в Сарове, рассказала РИА Новости, что с волнением в тот день ей помог справиться доброжелательный настрой президента к ней и ее коллегам.
Путин 23 августа в Сарове провел встречу с работниками атомной отрасли. Вдовина спросила главу государства о значимости Северного морского пути. Путин, узнав, что Вдовина работает вторым помощником капитана на ледоколе "Арктика", удивился такому высокому для молодой девушки званию.
"Сам президент задал тон этой встречи – дружеский. Он даже пошутил, что вы все интеллигенты, умные ребята, не задавайте мне, пожалуйста, сложных вопросов. И эта доброжелательная манера общения президента, конечно же, позволила не так сильно волноваться. И, конечно, хотелось сделать все правильно, красиво, четко, ведь я представляла атомный ледокольный флот", - сказал Вдовина.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ни у кого нет такого ледокольного флота, как у России, заявил Путин
22 августа, 23:14
 
