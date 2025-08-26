Рейтинг@Mail.ru
Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:21 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/molodezh--2037710994.html
Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз
Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз - РИА Новости, 26.08.2025
Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз
Ежегодный фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоится в рамках молодежного форума в белорусском Могилеве с 5 по 8 сентября, он станет 18-ым по... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T17:21:00+03:00
2025-08-26T17:21:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
могилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоится в рамках молодежного форума в белорусском Могилеве с 5 по 8 сентября, он станет 18-ым по счету, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России. Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей молодежной песни и конкурс хореографических коллективов. На сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Их выступления оценит профессиональное жюри. Планируется, что участниками мероприятий станут до 1 тысячи человек, а вместе со зрителями и гостями – до 15 тысяч. Помимо музыкального и хореографического конкурсов программа фестиваля включает торжественные концерты открытия и закрытия фестиваля с участием артистов из Беларуси и России, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам и посещение Мемориального комплекса "Буйничское поле", а также разнообразные развлекательные программы. Участники фестиваля встретятся с депутатами Парламентского Собрания, членами Молодежной палаты при Парламентском Собрании, лидерами молодежных организаций и движений. Кроме того, будут задействованы интерактивные зоны, запланированы танцевальные вечера, проведение флешмобов и другие мероприятия. Фестиваль проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания в целях воспитания и гражданского становления молодежи Беларуси и России, сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, выявления и поддержки одаренной творческой молодежи двух стран.
https://ria.ru/20250811/robotizatsiya-2034617531.html
https://ria.ru/20250718/istoriya-2030025808.html
белоруссия
россия
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, могилев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Могилев
Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз

Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" будет проведен в Могилеве

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоится в рамках молодежного форума в белорусском Могилеве с 5 по 8 сентября, он станет 18-ым по счету, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России.
Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей молодежной песни и конкурс хореографических коллективов. На сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Их выступления оценит профессиональное жюри. Планируется, что участниками мероприятий станут до 1 тысячи человек, а вместе со зрителями и гостями – до 15 тысяч.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Челябинская область и Белоруссия могут сотрудничать в сфере роботизации
11 августа, 16:23
Помимо музыкального и хореографического конкурсов программа фестиваля включает торжественные концерты открытия и закрытия фестиваля с участием артистов из Беларуси и России, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам и посещение Мемориального комплекса "Буйничское поле", а также разнообразные развлекательные программы.
Участники фестиваля встретятся с депутатами Парламентского Собрания, членами Молодежной палаты при Парламентском Собрании, лидерами молодежных организаций и движений. Кроме того, будут задействованы интерактивные зоны, запланированы танцевальные вечера, проведение флешмобов и другие мероприятия.
Фестиваль проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания в целях воспитания и гражданского становления молодежи Беларуси и России, сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, выявления и поддержки одаренной творческой молодежи двух стран.
Заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Россия и Белоруссия ведут работу в сфере сохранения исторической памяти
18 июля, 17:50
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМогилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала