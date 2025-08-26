https://ria.ru/20250826/molodezh--2037710994.html

Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз

Молодежный фестиваль Союзного государства пройдет в 18-й раз

Ежегодный фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоится в рамках молодежного форума в белорусском Могилеве с 5 по 8 сентября, он станет 18-ым по... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ежегодный фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" состоится в рамках молодежного форума в белорусском Могилеве с 5 по 8 сентября, он станет 18-ым по счету, сообщает пресс-служба Парламентского собрания союза Беларуси и России. Фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей молодежной песни и конкурс хореографических коллективов. На сцену выйдут конкурсанты из всех областей Беларуси и многих регионов России. Их выступления оценит профессиональное жюри. Планируется, что участниками мероприятий станут до 1 тысячи человек, а вместе со зрителями и гостями – до 15 тысяч. Помимо музыкального и хореографического конкурсов программа фестиваля включает торжественные концерты открытия и закрытия фестиваля с участием артистов из Беларуси и России, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам и посещение Мемориального комплекса "Буйничское поле", а также разнообразные развлекательные программы. Участники фестиваля встретятся с депутатами Парламентского Собрания, членами Молодежной палаты при Парламентском Собрании, лидерами молодежных организаций и движений. Кроме того, будут задействованы интерактивные зоны, запланированы танцевальные вечера, проведение флешмобов и другие мероприятия. Фестиваль проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания в целях воспитания и гражданского становления молодежи Беларуси и России, сохранения и развития культурного потенциала, содействия реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, выявления и поддержки одаренной творческой молодежи двух стран.

2025

