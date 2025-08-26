https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037608937.html

Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest

Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest

26.08.2025

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Влиятельный американский консервативный журнал National Interest обратил внимание на то, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" теряет популярность и ограничивает демократические свободы. "Резкое падение поддержки правящей партии не является большим сюрпризом, учитывая ослабление демократии в Молдавии, в том числе нарастающее ограничение свободы слова, вероисповедания и деятельности политической оппозиции", - говорится в опубликованной в издании статье исследователя Даррена Спинка. В ней указывается на существующие опасения того, что под предлогом борьбы с "российским вмешательством" в предстоящие выборы правительство Майи Санду перенесет голосование или не допустит участие в гонке некоторых кандидатов. Спинк отмечает, что в период правления Санду "демократические показатели Молдавии снижались год за годом", о чем, в частности, сообщает исследовательская организация Economist Intelligence Unit (EIU). "Анализ EIU отражает более глубокие структурные проблемы: Молдавия все больше ограничивает основные свободы, лежащие в основе демократического управления. EIU в своем ежегодном Индексе демократии подчеркнула особенно низкий балл Молдовы по политической культуре, что отражает слабую поддержку демократических норм со стороны общественности и ограниченное доверие к институтам", - говорится в публикации. Спинк указывает на то, что власти Молдавии все чаще используют ярлык "пророссийский" для дискредитации оппозиции, закрывают связанные с ней телевизионные и радиостанции, ограничивают свободу вероисповедания, в том числе преследуя Православную церковь Молдавии. Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

кишинев

гагаузия

