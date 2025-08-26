Рейтинг@Mail.ru
Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/moldaviya-2037608937.html
Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest
Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest - РИА Новости, 26.08.2025
Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest
Влиятельный американский консервативный журнал National Interest обратил внимание на то, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" теряет... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T11:10:00+03:00
2025-08-26T11:10:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Влиятельный американский консервативный журнал National Interest обратил внимание на то, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" теряет популярность и ограничивает демократические свободы. "Резкое падение поддержки правящей партии не является большим сюрпризом, учитывая ослабление демократии в Молдавии, в том числе нарастающее ограничение свободы слова, вероисповедания и деятельности политической оппозиции", - говорится в опубликованной в издании статье исследователя Даррена Спинка. В ней указывается на существующие опасения того, что под предлогом борьбы с "российским вмешательством" в предстоящие выборы правительство Майи Санду перенесет голосование или не допустит участие в гонке некоторых кандидатов. Спинк отмечает, что в период правления Санду "демократические показатели Молдавии снижались год за годом", о чем, в частности, сообщает исследовательская организация Economist Intelligence Unit (EIU). "Анализ EIU отражает более глубокие структурные проблемы: Молдавия все больше ограничивает основные свободы, лежащие в основе демократического управления. EIU в своем ежегодном Индексе демократии подчеркнула особенно низкий балл Молдовы по политической культуре, что отражает слабую поддержку демократических норм со стороны общественности и ограниченное доверие к институтам", - говорится в публикации. Спинк указывает на то, что власти Молдавии все чаще используют ярлык "пророссийский" для дискредитации оппозиции, закрывают связанные с ней телевизионные и радиостанции, ограничивают свободу вероисповедания, в том числе преследуя Православную церковь Молдавии. Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250825/moldavija-2037554547.html
https://ria.ru/20250825/moldaviya-2037481753.html
https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037240945.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Правящая партия Молдавии теряет популярность, пишет National Interest

National Interest: правящая партия Молдавии ограничивает демократические свободы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Влиятельный американский консервативный журнал National Interest обратил внимание на то, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" теряет популярность и ограничивает демократические свободы.
"Резкое падение поддержки правящей партии не является большим сюрпризом, учитывая ослабление демократии в Молдавии, в том числе нарастающее ограничение свободы слова, вероисповедания и деятельности политической оппозиции", - говорится в опубликованной в издании статье исследователя Даррена Спинка.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
МИД ПМР заявил, что Молдавия не хочет слышать мнение жителей Приднестровья
Вчера, 21:50
В ней указывается на существующие опасения того, что под предлогом борьбы с "российским вмешательством" в предстоящие выборы правительство Майи Санду перенесет голосование или не допустит участие в гонке некоторых кандидатов.
Спинк отмечает, что в период правления Санду "демократические показатели Молдавии снижались год за годом", о чем, в частности, сообщает исследовательская организация Economist Intelligence Unit (EIU).
"Анализ EIU отражает более глубокие структурные проблемы: Молдавия все больше ограничивает основные свободы, лежащие в основе демократического управления. EIU в своем ежегодном Индексе демократии подчеркнула особенно низкий балл Молдовы по политической культуре, что отражает слабую поддержку демократических норм со стороны общественности и ограниченное доверие к институтам", - говорится в публикации.
Спинк указывает на то, что власти Молдавии все чаще используют ярлык "пророссийский" для дискредитации оппозиции, закрывают связанные с ней телевизионные и радиостанции, ограничивают свободу вероисповедания, в том числе преследуя Православную церковь Молдавии.
Президент Молдовы Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Санду лишает жителей Молдавии права голоса, заявили в Госдуме
Вчера, 16:16
Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Молдавии продвигают идею героизации нацизма, заявили в блоке "Победа"
24 августа, 07:25
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала